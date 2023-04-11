Телескоп «Джеймс Уэбб» нашел древнейшую во Вселенной черную дыру

Телескоп "Джеймс Уэбб" благодаря мощным камерам обнаружил древнейшую сверхмассивную черную дыру. Она в 10 миллионов раз тяжелее Солнца и находится в небольшой галактике, которая появилась на заре Вселенной - спустя всего 570 миллионов лет после Большого взрыва, пишет LiveScience, передает Day.Az со ссылкой на knife.media.

Как черная дыра образовалась так быстро в ранней Вселенной, пока астрономам неизвестно. Но они предполагают, что таких объектов может быть еще много.

Возможно, они появились, когда облака плотного газа внезапно схлопнулись и создали разрывы в пространстве-времени. По другой версии, черные дыры - остатки гигантских звезд, которые сформировались гораздо быстрее, чем известные.