Выявлен новый механизм самоочищения атмосферы Земли

Ученые Калифорнийского и Стэнфордского университетов выявили новый механизм самоочищения атмосферы Земли. Результаты работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Известно, что загрязняющие воздух вещества, выделяемые в процессе жизнедеятельности человечества, могли бы накапливаться в атмосфере без молекулы гидроксида (OH). OH инициирует химические реакции, которые помогают удалять из воздуха ядовитые диоксид серы и оксид азота. Точное понимание процесса производства этого соединения позволит воздействовать на него искусственным путем и усилить защитные свойства атмосферы.