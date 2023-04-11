Мировой океан стал рекордно теплым

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (Noaa) зафиксировало, что температура поверхности Мирового океана оказалась на рекордно высоком уровне. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые заметили, что к началу апреля Мировой океан потеплел до 21,1 градуса Цельсия. Предыдущий рекорд в 21 градус Цельсия был установлен в 2016 году. Эксперты отметили, что в будущем потепление повысит риск экстремальных погодных условий и приведет к новым тепловым рекордам.

По данным специалистов, накапливание тепла в верхних уровнях океана продолжается с 1980-х годов. Так, в тропической части Тихого океана оно распространилось на глубину более 100 метров. "Сейчас нам очевидно, что сигнал об изменении климата звучит громко и ясно", - заявил старший научный сотрудник Noaa Майк Макфаден.