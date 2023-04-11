Обнаружено двойное массовое вымирание 260 миллионов лет назад

Ученые Университета Цинциннати (США) обнаружили, что глобальная аноксия в морях пермского периода около 260 миллионов лет назад привела к двойному массовому вымиранию на уровне целых родов. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Earth and Planetary Science Letters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи проанализировали распределение изотопов урана-238 в образцах морских карбонатов, собранных в Южно-Китайском море. Было идентифицировано два события, когда наблюдалась глобальная аноксия - явление, при котором в Мировом океане происходило более чем двукратное снижение растворенного кислорода, необходимого для жизнедеятельности морских организмов.

События аноксии предшествовали двум массовым вымираниям около 259 и 262 миллионов лет назад, в середине пермского периода. Исчезновение морских животных, называемое капитанианским вымиранием, не было таким серьезным, как во времена Великого пермско-триасового вымирания 252 миллиона лет назад, когда исчезло около 90 процентов морских и 70 процентов сухопутных видов. Однако в обоих случаях причиной экологической катастрофы стала эпизодическая вулканическая активность Большой магматической провинции Эмейшань в Китае.

Вулканические извержения привели к выбросам пепла в атмосферу, что значительно снизило количество солнечного света и способствовало коротким периодам похолодания. Однако за этим последовали более продолжительный период глобального потепления из-за выбросов парниковых газов.

В результате нагрева морской воды снизилось количество растворенного кислорода в приповерхностном слое океанов, а также ухудшилась циркуляция, что нарушило пищевые цепочки. Были затронуты такие таксоны мелуоводных морских организмов, как фузулиновые фораминиферы, кораллы, двустворчатые моллюски и аммоноидеи, а также наземные организмы.