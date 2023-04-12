Бетон начнут делать из углекислого газа

Компания Carbonaide, которая относится к Центру технических исследований Финляндии (VTT), начнет делать бетонные блоки из углекислого газа. Об этом сообщает Designboom, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Таким образом компания будет обеспечивать сокращение углеродного следа. Разработчики решили преобразовывать сам CO2 с помощью автоматизированной системы за счет атмосферного давления.

За основу взяли свойство бетона, связанное с тем, что он может улавливать углекислый газ. Подобный процесс приводит к тому, что железная арматура ржавеет и разрушает бетонные конструкции. "Мы превратили недостаток в преимущество", - заявил генеральный директор компании Тапио Вехмас.