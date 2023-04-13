Мумии в Мексике могут заразить людей опасным грибком

Врачи предупредили, что выставка мумий в Мексике может быть опасной для здоровья. Вредные грибки, живущие в захоронениях, могут заразить посетителей музея, передает Day.Az со ссылкой на knife.media.

Мумии были захоронены в склепах в сухой и богатой минералами почве, что позволило им отлично сохраниться. Сейчас они являются одной из популярных туристических достопримечательностей в регионе.

По крайней мере на одной из мумий обнаружили признаки разрастания возможных колоний грибка. Это может быть опасно для всех, кто работает в музее и приходит посмотреть на выставку.

Ученые рекомендуют обеспечить надлежащие меры безопасности для защиты как общественности, так и культурного наследия.