Назван самый страшный для человечества год

За последние 2500 лет в истории человечества произошло много природных катаклизмов, стиравших с лица планеты целые регионы. Но самым страшным годом ученые Гарвардского университета признали 536 год нашей эры, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

В то время Европа, Ближний Восток и часть Азии 18 месяцев прожили в сумерках. Солнце светило как Луна. Температура понизилась на 1,5-2,5 градуса и наступила самое холодное десятилетие за последние 2,5 тысячи лет.

Оно стало началом глобального изменения климата и причиной всех катаклизмов и эпидемий последующих веков. Итогами бедствия стали голод, чума и падение Восточной Римской империи.

Причины случившегося стали известны только в 2018 году. Исследователи изучили лед со швейцарского ледника и пришли к выводу, что все началось с сильного извержения исландского вулкана в 539 году. В 540 и 547 годах последовали еще два извержения, окончательно заполнивших атмосферу пеплом.

Ученые упомянули еще два кошмарных катаклизма. В 1201 году землетрясение в Сирии оставило небывалые разрушения. В результате по дну Мертвого моря прошел разлом и погибли около 1,1 миллиона человек.

В результате Великого китайского наводнения в 1931 году 25 августа утонули около 200 тысяч человек. Пришла холера, из-за голода появились случаи детоубийства и каннибализма.