NASA готовит полет на Марс

NASA представило с помощью 3D-печати новую среду обитания, имитирующую Марс, в которой добровольцы проведут около года, чтобы проверить, какой будет жизнь во время будущих полетов к соседу Земли.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, четыре небольшие комнаты, тренажерный зал и много красного песка - жилище, созданное для трех запланированных экспериментов под названием Crew Health and Performance Exploration Analog (CHAPEA), расположено на огромной исследовательской базе в Хьюстоне, штат Техас. А в калифорнийской лаборатории исследователи NASA работают над проектом изучения ледяных лун Юпитера, целью которого является миссия Juice, открывающая новую главу в поисках пригодных для жизни инопланетных миров.