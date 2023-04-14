Четыре человека проживут в симуляторе Марса целый год

Четыре добровольца проведут целый год в симуляторе Марса. Он находится в космическом центре NASA и воспроизводит условия, с которыми столкнутся участники первой экспедиции человека на планету, передает Day.Az со ссылкой на knife.media.

Испытуемые поселятся в небольшом доме, который построен с использованием 3D-принтера. Он имитирует то, как можно создавать структуры на поверхности Марса из местной почвы.

Члены экипажа будут проводить эксперименты, выращивать пищу и заниматься физическими упражнениями, а также регулярно проходить испытания, чтобы ученые могли узнать, как год на Марсе отразится на их теле и мозге.

Участники эксперимента столкнутся со стрессовыми ситуациями, такими как нехватка ресурсов, изоляция и отказ оборудования. Кроме того, они выполнят симуляцию выхода в открытый космос и проведут роботизированные операции.

NASA рассчитывает отправить людей на планету уже в 2030-х годах. Полет в одну сторону займет девять месяцев, а на поверхности астронавтов оставят на два с половиной года.