Десятки компаний инвестируют в освоение Луны

Десятки коммерческих компаний вкладывают средства в проекты, связанные с освоением Луны. Об этом заявил Джеймс Майерс, старший вице-президент по гражданским системам в Aerospace Corporation, сообщает портал Space news, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

"Сегодня Луна представляет собой следующий рубеж развития для нескольких стран и еще большего количества частных компаний. Только в Соединенных Штатах по меньшей мере 10 федеральных организаций и более 70 коммерческих компаний уже инвестируют в окололунные возможности, и ежедневно появляются новые игроки и цели", - заявил Джеймс Майерс.

Напомним, ранее сообщалось что США формируют сообщество стран для скоординированного освоения Луны. Документ под названием "Соглашения Артемиды" подписали уже более 20 стран, включая Саудовскую Аравию, Бахрейн, Бразилию, Колумбию, Израиль и Сингапур.