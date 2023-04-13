Подтверждена стандартная модель Вселенной
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Коллаборация ACT (Atacama Cosmology Telescope) под руководством профессора космологии Блейка Шервина (Blake Sherwin) из Кембриджского университета подтвердила общую теорию относительности Эйнштейна, измерив искривление реликтового излучения из-за крупномасштабных структур в ранней Вселенной. Результаты исследования будут представлены на конференции Future Science with CMB x LSS в Институте теоретической физики Юкавы при Киотском университете, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Астрономы использовали Космологический телескоп Атакамы (Чили) для наблюдений за космическим микроволновым фоном - тепловым излучением, которое было порождено в результате рекомбинации электронов и протонов с образованием первых атомов водорода, когда возраст Вселенной достигал 378 тысяч лет. В эпоху рекомбинации Вселенная, ранее заполненная непрозрачной плазмой, стала прозрачной, а у фотонов увеличилась длина свободного пробега, то есть расстояние, которое преодолевает частица без существенных изменений направления полета и энергии. Именно эти фотоны образуют реликтовое излучение, которое, в свою очередь, создает космической микроволновый фон.