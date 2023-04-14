На Юпитере будут искать признаки жизни

Европейское космическое агентство запускает миссию к Юпитеру в рамках проекта Jupiter Icy Moons Explorer (сокращенно Juice). Космический аппарат будет лететь восемь лет, чтобы достичь основных спутников планеты, передает Day.Az со ссылкой на knife.media.

Ученые предполагают, что Каллисто, Европа и Ганимед содержат океаны с жидкой водой на глубине. Миссия направлена ​​на то, чтобы установить, есть ли на спутниках условия, необходимые для поддержания жизни.

Астрономы не рассчитывают обнаружить там высокоразвитые организмы. Однако исследования помогут определить, могут ли в океанах спутников выживать хотя бы простые микробные организмы.

"Если вы посмотрите на вулканические жерла на дне земных океанов, они тоже покажутся инопланетными мирами. Нет никаких причин, по которым микробная жизнь не могла бы существовать где-либо еще", - говорят ученые.

Прибытие в систему Юпитера ожидается в июле 2031 года. Juice совершит 35 сближений cо спутниками, иногда находясь в пределах 400 км от их поверхности.