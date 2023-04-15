Найдены свидетельства использования людьми клея возрастом 20 000 лет

Ученые из двух испанских университетов обнаружили свидетельства того, что 20 000 лет назад древние люди использовали клей для крепления каменных насадок к рукояткам стрел. Находка была сделана в пещере Эль-Бушу, расположенной в Испании, передает Day.Az со ссылкой на zn.ua.

В пещере были найдены свидетельства доисторического искусства, включая изображения животных, таких как лошади и олени, а также геометрических фигур, называемых тектиформами, которые могут быть ранними изображениями древних охотничьих ловушек.

Здесь же археологи нашли древние орудия труда, включая резцы, изготовленные из кремня и кварцита. Исследование обнаруженных костей животных показывает, что пещера использовалась для сезонной охоты на молодых оленей (Cervus elaphus) весной, а также на коз (Capra pyrenaica) и серн (Rupicapra rupicapra).

Анализ головок стрел с помощью инфракрасной микроскопии показал, что древние охотники использовали смесь сосновой смолы и пчелиного воска в качестве клея для крепления головок к древкам стрел.

По словам исследователей, это первое свидетельство остатков клея, использовавшегося в солютрейском наконечнике этого типа. Клеящее вещество нашли на дорсальной поверхности снаряда в месте соединения выемки с наконечником.

"Сосновая смола - очень прочный клей, но она становится очень хрупкой, когда сталкивается с ударами, которые получают наконечники во время их использования, поэтому ее смешивали с пчелиным воском, чтобы создать гораздо более эластичный состав", - заявил один из исследователей Франсиско Хавьер Муньос.