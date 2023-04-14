Испанка побила мировой рекорд по одиночеству

Испанская альпинистка Беатрис Фламини провела 500 дней в пещере без связи с внешним миром и побила рекорд по изоляции почти вдвое. Об этом 14 апреля сообщило агентство RTVE, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Спортсменка вошла в пещеру 20 ноября 2021 года. По ее словам, она не знает ничего о мире с этого момента. В течение 500 дней она жила на глубине 70 метров, не имея доступа ни к каким приборам измерения времени или средствам связи.

Всё это происходило в рамках эксперимента "Пещера времени" компании Dokumalia. Команда специалистов из институтов Гранады и Альмерии следила за состоянием Фламини с помощью камер видеонаблюдения и фиксировала изменения в ее состоянии, чтобы понять, как социальная изоляция и временная дезориентация влияют на психику и восприятие времени. Еду для спортсменки оставляли в промежуточной точке пещеры, где нельзя пересечься или выйти на связь.

Сама Фламини отметила, что большую часть времени ей нравилось жить в пещере, хотя бывали и сложные моменты, например, нашествие мух. Она также сообщила, что не испытывала никаких побочных эффектов от изоляции, кроме слуховых галлюцинаций. Время, проведенное под землей, женщина посвятила чтению, письму и рисованию.

Предыдущий мировой рекорд по одиночеству установила итальянка Кристина Ланцони, которая прожила в подземной лаборатории 269 дней.