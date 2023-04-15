Астрономы получили прямое изображение экзопланеты в 133 св. годах от Солнца

Астрономы провели прямое наблюдение экзопланеты HIP 99770 b. Об этом сообщает японский Национальный институт естественных наук, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Абсолютное большинство открытий экзопланет было сделано непрямыми способами. Чаще всего астрономы фиксируют небольшие потускнения звезды в момент, когда планета проходит по ее диску, либо же обнаруживают небольшие сдвиги звезды по мере движения планеты по орбите - поскольку в действительности не планета вращается вокруг звезды, а они обе вращаются вокруг общего центра масс. Прямые наблюдения очень редки, для этого годятся лишь самые мощные телескопы, при этом планета должна быть большой и вращаться на большом отдалении от тусклой звезды, чтобы она не ослепила объектив.

Первоначально признаки присутствия экзопланеты в системе HIP 99770 были обнаружены с помощью космического телескопа Gaia. Затем за этой системой, удаленной от Земли на 133 св. года, провели наблюдения с помощью оптического телескопа Subaru, который смог получить прямое изображение. HIP 99770 b в 14-16 раз массивнее Юпитера, ее орбита чуть более чем в 3 раза дальше от своей звезды, чем Юпитер от Солнца. Планета в 10 раз горячее Юпитера, в ее атмосфере присутствует вода и угарный газ.

Астрономы надеются, что в течение следующего десятилетия смогут получить прямые изображения землеподобных планет благодаря строящимся 30-метровым телескопам на Гавайях и в Чили.