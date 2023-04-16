Извержение вулкана Тонга стало крупнейшим природным взрывом столетия

Извержение вулкана Тонга в 2022 году стало самым крупнейшим природным взрывом за последнее столетие. Об этом сообщает Университет Майами, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Профессор университета Майами Сэм Пуркис и его коллеги-ученые решили измерить точную мощность извержения. Для этого они использовали комбинацию спутниковых снимков "до и после", картографирования с помощью дронов и полевых наблюдений.

Результаты исследования показали, как сложная форма мелкого дна в регионе сработала словно низкоскоростная волновая ловушка. Она, как отметили ученые, породила цунами с волнами высотой до 85 метров через минуту после первоначального взрыва.

Кроме того, стало известно, что мощность извержения вулкана составляла около 15 мегатонн, и оно соперничало по этому параметру с извержением Кракатау 1883 года.

15 января 2022 года подводный вулкан Хунга Тонга-Хунга Хаапай извергся с такой силой, что в атмосферу выбросило огромное количество пепла, газа и воды. В отличие от других крупных извержений в результате взрыва выделилось огромное количество воды (146 тонн), что оказало согревающий эффект. Поскольку взрыв был мощным, большая часть этой воды достигла стратосферы, а это означает, что ей потребуется много лет, чтобы осесть обратно на Землю.