Ученые предложили греть дома подземными водами вместо кондиционеров

Расходы на отопление и охлаждение домов можно сократить за счет использования подземных резервуаров воды. Об этом сообщает Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Около 12% от общего мирового спроса на энергию приходится на отопление и охлаждение домов и предприятий. Поскольку правительства развитых стран поставили цель сократить потребление электроэнергии везде, где можно, ученые и инженеры ищут способы использовать естественные явления и объекты для выполнения тех же целей, что выполняли механизмы. В связи с этим Эйтиди Перера и его коллеги предложили использовать тепловую емкость подземных вод для компенсации суточных колебаний температур, чтобы сократить расход энергии как на обогрев, так и на охлаждение жилых помещений.

"Мы обнаружили, что с помощью этого можно хранить огромное количество энергии, и ее можно хранить в течение длительного периода времени, - сказал ученый. - В результате потребность в энергии для отопления и охлаждения в экстремально жаркие или холодные периоды может быть удовлетворена без дополнительной нагрузки на сеть, что делает городскую энергетическую инфраструктуру более устойчивой".

Авторы предлагают выкачивать на поверхность воду из подземных резервуаров, нагревать ее в теплое время года (или охлаждать в холодное), после чего закачивать обратно. Земля является хорошим изолятором, и потому вода сохранит свою температуру на протяжении длительного времени до следующего сезона. Этот метод должен хорошо работать в регионах с большими сезонными колебаниями температурами. При этом отмечается, что ради экологической безопасности необходимо использовать подземные водоемы с большой глубины, где вода бы не смешивалась с питьевой водой (колодцев и скважин), а также не добавлять в нее никаких химических веществ.

В ходе симуляции энергопотребления виртуального района Чикаго из 58 двухэтажных жилых домов выяснилось, что подобная система позволит сократить внешнее энергопотребление (от электростанций) примерно на 40% при том же уровне тепла или холода в помещениях.