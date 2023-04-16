Телескоп JWST обнаружил загадочные массивные далекие галактики

Необычные далекие галактики обнаружил космический телескоп имени Джеймса Уэбба (JWST). Эти галактики кажутся слишком массивными для ранней Вселенной, бросая вызов стандартной космологической модели. Такой вывод сделал астроном Майкл Бойлан-Колчин из Университета штата Техас в Остине. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Бойлан-Колчин проанализировал данные ERO (Early Release Observations), полученные JWST. Поле ERO включает относительно близкое скопление галактик, служащее гравитационной линзой. Эта линза увеличивает яркость от более далеких объектов.

При этом на заднем плане обнаружили множество кандидатов в галактики с очень большим красным смещением, что соответствует возрасту Вселенной.

В новой работе указано, что некоторые из галактик-кандидатов обладают неожиданно большой звездной массой, это не сходится с предсказаниями стандартной космологической модели ΛCDM.

Автор считает, что если аномально высокая масса галактик подтвердится, то это станет серьезным вызовом для стандартной космологической модели.