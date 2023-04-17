Вода океанов могла образоваться прямо на Земле

Новое моделирование показало, что большая часть воды океанов могла образоваться прямо на Земле. До этого основной гипотезой о ее происхождении были многочисленные астероиды, содержащие лед, передает Day.Az со ссылкой на knife.media.

Теперь ученые предположили, что вода сформировалась за счет протекавших на молодой планете химических реакций. Достаточно сравнительно короткого срока, чтобы Земля могла удержать водород в своей атмосфере.

Наблюдения далеких экзопланет доказывают эту теорию. У многих тел размерами всего в несколько раз больше Земли есть богатая водородом атмосфера, и она способна удерживаться достаточно долго.

Ученые создали модель, чтобы поняли как могли развиваться процессы на нашей планете десятки миллионов лет назад. Она подтвердила, что выделяющийся из магмы кислород способен реагировать с водородом в атмосфере, образуя воду.