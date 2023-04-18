В Италии нашли затопленный храм набатеев

Археологи обнаружили под водой затопленный храм набатеев с мраморными алтарями древнеримского периода. Он находится у побережья Поццуоли в итальянском регионе Кампания, передает Day.Az со ссылкой на knife.media.

Набатейское царство было союзником Рима, а Поццуоли, известный как Путеоли, был главным центром экспорта товаров. Жители построили здесь святилище, посвященное своему главному божеству Дузаресу.

Из-за особенностей вулканического региона, со временем на полуострове изменилась геология, что привело к частичному затоплению древнего города. Под водой оказались и два мраморных алтаря I века, которые нашли археологи.

"Древний Путеоли раскрывает еще одно из своих сокровищ, свидетельствующих о богатстве и обширности торговых, культурных и религиозных обменов в Средиземноморском бассейне в древнем мире", - рассказал министр культуры Дженнаро Санджулиано.

Благодаря подводному исследованию, археологи смогли точно определить местонахождение храма в той части города, где иностранцы занимались торговлей и бизнесом.