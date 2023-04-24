В Индии найден редчайший алмаз-матрешка

В индийском штате Гуджарат обнаружен алмаз-матрешка, который представляет собой минерал, внутри которого свободно перемещается еще один алмаз. Об этом сообщает телеканал Wion, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Компания VD Global в городе Сурат в индийском штате Гуджарат обнаружила "алмаз внутри алмаза", редчайшую среди всех находку", - говорится в сообщении.

Алмаз был найден в октябре прошлого года. Его вес составляет 0,329 карата (0,0658 грамма). Минерал получил название "Бьющееся сердце".