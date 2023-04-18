Ученые создали экологичный катализатор для производства резины

Новый "зеленый" катализатор позволит производить бутадиен для резины из этилового спирта. Об этом сообщает Научно-технологический университет имени короля Абдаллы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Почти во всех предметах обихода современного мира применяются полимерные детали, и резина - одна из них. В наши дни почти всю резину получают синтетическим образом, а не производят из натурального каучука. Стандартной заменой натуральному каучуку является бутадиен, как правило, его получают из нефтепродуктов или природного газа. Правительства развитых стран стремятся сократить использование этих ресурсов, и потому им ищут замену.

Группа ученых под руководством Чона Санхо создала новый катализатор для получения бутадиена из этилового спирта. Сама эта реакция была известна 1928 года, но считалась неудобной для массового производства. В общем виде смесь водорода и спирта необходимо было нагреть до 500 градусов и пропустить через оксиды металлов. Новая работа позволила сделать эту реакцию более конкурентоспособной при помощи катализатора на базе оксидов кремния и магния.

Чтобы сделать это, ученые проследили за изменением структуры и состава частиц этих оксидов при обработке внутри водной мешалки. Опыты указали на то, что взаимодействия между оксидами магния и кремния приводят к появлению двух разных типов частиц. Один из них ускорял производство бутадиена, а второй - мешал этому и способствовал формированию этилена - побочного продукта синтеза бутадиена.

Понимание этого позволило ученым оптимизировать процесс и разработать подход, который в теории поможет уже в ближайшее время создать магниево-кремниевые катализаторы для синтеза бутадиена, которые будут производить минимальные количества этилена и других побочных продуктов.

Авторы надеются, что с помощью их технологии удастся запустить производство "зеленой" резины, цена которой будет сравнима с традиционной, получаемой из нефти.