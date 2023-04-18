Обнаружен древний нетронутый коралловый риф у Галапагосских островов

В районе Галапагосских островов обнаружен древний коралловый риф, не затронутый деятельностью человека. Об этом сообщает Океанографический институт Вудс-Хоул.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, он находится на территории морского заповедника, созданного в 1998 году. При этом это первый случай обнаружения подобных объектов с момента основания охраняемой зоны. Риф залегает на глубине 400-600 на вершине ранее не нанесенной на карту подводной горы в центральной части архипелага. Открытие было сделано с помощью исследовательской подводной лодки HOV Alvin, которая недавно прошла модернизацию, получила 4К-камеры и оборудование для забора образцов.

"Особенностью этих рифов является то, что они очень старые и почти нетронутые, в отличие от тех, что встречаются во многих других частях Мирового океана. Это помогает нам реконструировать окружающую среду океана в прошлом, чтобы понять ход современного изменения климата", - заявил Стюарт Бэнкс, один из участников экспедиции.

Министр окружающей среды Эквадора Хосе Антонио Давалос назвал открытие обнадеживающим и пообещал создать на территории Эквадора новые морские заповедники.