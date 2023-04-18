Возле Рима нашли роскошную древнюю винодельню

Археологи нашли уникальную древнюю винодельню на руинах виллы Квинтилий недалеко от Рима. В ней были роскошные залы с фонтанами, наполненными вином, передает Day.Az со ссылкой на knife.media.

"Вилла Квинтилий была удивительным мини-городом, дополненным роскошной винодельней для самого императора, чтобы потакать его вакхическим наклонностям", - рассказал археолог Эмлин Додд.

Древнюю винодельню открыли случайно, когда ученые пытались исследовать трассу для гонок на колесницах, построенную во II веке нашей эры императором Коммодом.

По одной из гипотез, император и его свита могли ежегодно посещать виллу Квинтилий, чтобы открыть сбор винограда зрелищным ритуалом и банкетом.