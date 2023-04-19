В Андах нашли древний храм, где совершали ритуалы по контролю погоды

Исследователи нашли необычное круглое сооружение в высокогорьях Боливии. Вероятно, оно было местом проведения ритуалов для контроля погоды, передает Day.Az со ссылкой на knife.media.

Руины нашли в провинции Карангас, которая известна чрезвычайно засушливым и холодным климатом. Исследователи обнаруживали множество церемониальных построек на этом отдаленном участке высокогорья.

Новая находка представляет собой "впечатляющее круглое сооружение", состоящее из 39 прилегающих корпусов. Исследователи полагают, что оно использовалось между 1250 и 1600 годами нашей эры.

Скорее всего, эта и другие близлежащие постройки служили для проведения ритуалов, чтобы контролировать погоду. В экстремальных климатических условиях даже небольшое изменение температуры или осадков могло привести к катастрофе.