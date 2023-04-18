В небе над Аляской появилось загадочное северное сияние со спиралью

В ночном небе над Аляской во время северного сияния появилась необычная спираль. Как стало известно замысловатый рисунок в небе сформировался из-за сброса топлива первой ступенью корабля SpaceX, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователь и фотограф Тодд Салат заснял спираль в небе на фоне вершины Доннелли Доум ― древнего оледенения, которое образовалось примерно 100 тысяч лет назад.

По словам автора снимка, сначала он подумал, что орнамент в небе появился из-за пролетающего самолета, однако вскоре спираль начала разрастаться. Спустя несколько минут яркое свечение северного сияния исчезло, и рисунок больше нельзя было разглядеть.

По словам космического физика, доцента геофизического института при Университете Аляски в Фэрбенксе Дона Хэмптона, причудливое спиралевидное облако сформировалось благодаря запуску космического корабля Falcon 9: несколькими часами ранее на другом конце Соединенных Штатов, в Калифорнии, в небо поднялась ракета компании SpaceX.

Эффектный рисунок образовался после того, как выброшенная верхняя ступень ракеты пролетала над Аляской, выпустив неиспользованное топливо, а из-за вращения модуля облако превратилось в спираль.