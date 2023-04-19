Илон Маск о существовании инопланетян

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск прокомментировал предположения о существовании инопланетян. Об этом он высказался в беседе с телеканалом Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Маск подчеркнул, что точно бы знал о пришельцах, поскольку обладает большими знаниями о космосе. Предприниматель добавил, что не видел свидетельств существования инопланетян. "Если бы они были, я бы об этом немедленно написал в Twitter", - пошутил он.

При этом бизнесмен допустил использование США инопланетян для увеличения оборонного бюджета и в качестве аргумента напомнил историю о генерале, который в 1960-х призвал показать ему пришельцев.

"Мы постоянно пытаемся увеличить оборонный бюджет, и если бы мы показали инопланетянина, тогда с этим никто бы не стал спорить. Мы бы сказали, что нам нужны деньги, чтобы защититься от этих ребят. Сколько денег вы хотите? Берите! Они выглядят опасно. Вторжение может произойти в любую минуту", - заключил Маск.