Обезьяны начали ходить прямо 20 миллионов лет назад

Ученые установили, что обезьяны перешли к прямохождению более 20 миллионов лет назад. Ранее считалось, что этот процесс начался в два раза позже - около 10 миллионов лет назад, передает Day.Az со ссылкой на knife.media.

Одной из причин перехода на прямохождение стало сокращение лесов на востоке Африки. Этот процесс вынудил наших древних предков осваивать открытые пространства и окончательно встать на ноги.

Появление обширных травянистых ландшафтов в Африке обычно относят ко времени около 10 миллионов лет назад. Однако новая работа американских ученых указывает, что это начало происходить в два раза раньше.

Исследователи сделали такие выводы на основе анализа образцов древних почв, собранных на территории современных Кении и Уганды. Они обнаружили в них свидетельства фотосинтеза многолетних трав, появившиеся 21 миллион лет назад.

Вероятно, уже тогда деревья покрывали не более 10-30 процентов местной территории. Более того, в течение года происходила выраженная смена влажных и сухих сезонов, которая могла затруднять питание одними лишь лесными фруктами.