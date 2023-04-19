Бренд Prada сохранил превосходство

Платформа Lyst Index провела исследование и выяснила, что в этом квартале итальянский дом моды Prada стал самым востребованным в мире. Об этом сообщает WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно данным, в этом квартале число поисковых запросов Prada выросло на 22%, при этом наибольший прирост в этой категории пришелся на солнцезащитные очки. За квартал число поисковых запросов на них выросло на 56%.

На втором месте расположился бренд Miu Miu, интерес к которому подогревался выпуском новой сумки, вторым сотрудничеством с New Balance и показом на Неделе моды в Париже с участием звезд.

Наибольший скачок в рейтинге в этом квартале наблюдался у Versace, который занял восьмое место. Тем временем после назначения нового креативного директора рейтинг Gucci упал до девятого места - самого низкого в истории. Бренд Balenciaga, который в прошлом году преследовали скандалы, занял 18-е место. Новичками в списке стали Skims и JW Anderson, занявшие 17 и 20 места соответственно.