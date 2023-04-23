Браслет Марлен Дитрих с рубинами и бриллиантами будет продан с аукциона

Браслет немецкой актрисы Марлен Дитрих с рубинами и бриллиантами выставлен на аукцион Christie's. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Браслет-манжета Van Cleef & Arpels "Jarretière" с рубинами и бриллиантами, который будет выставлен на аукцион Christie's в июне этого года, имеет богатую историю. Он был создан одним из основателей ювелирного дома Van Cleef & Arpels Луи Арпельсом в 1937 году для Марлен Дитрих из нескольких драгоценностей, которыми она владела, после чего появился на актрисе в фильме Альфреда Хичкока "Страх сцены" 1950 года.

После смерти Марлен Дитрих в 1992 году браслет принадлежал дизайнеру интерьеров, филантропу и внучке 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра Анне Эйзенхауэр. С тех пор манжета является частью коллекции "Великолепные драгоценности Анны Эйзенхауэр", которая будет продана на аукционе 7 июня в Нью-Йорке в рамках Недели роскоши Christie's.