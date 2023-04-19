Ученые выяснили причину медленного передвижения крупных животных

Ученые объяснили низкую скорость передвижения животных низкой скоростью охлаждения их тела, передает Day.Az со ссылкой на портал Mail.Ru.

Согласно гипотезе авторов, более крупные животные должны иметь возможность путешествовать быстрее из-за их более длинных крыльев, ног или хвостов. В то же время, исследователи обнаружили, что животные среднего размера обычно имеют самые высокие средние скорости на длинных дистанциях. Исследователи связывают это с тем, что более крупным животным требуется больше времени для рассеивания тепла, выделяемого их мышцами при движении, и поэтому они должны двигаться медленнее, чтобы избежать перегрева.

Они пришли к выводу, что скорость передвижения любого животного можно объяснить, учитывая, насколько эффективно оно использует энергию и выделяет тепло. С точки зрения физики это легко объяснить тем, что эффективность охлаждения зависит от площади шкуры, а тепловыделение растет вместе с массой. При этом масса шара (или куба) из какого-то материала всегда растет быстрее, чем площадь его поверхности.