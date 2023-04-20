Обнаружен коричневый карлик, вращающийся вокруг звезды

Астрономы обнаружили коричневый карлик, который примерно в 80 раз массивнее Юпитера и вращается вокруг красной звезды M-класса TOI-5375. Как передает Day.Az, об открытии сообщается в препринте статьи, опубликованной в журнале arXiv.

Коричневые карлики занимают промежуточное положение между планетами и звездами, имея массу от 13 до 80 масс Юпитера. Новый объект был обнаружен космическим телескопом TESS с помощью транзитного метода, который заключается в поиске звезд, чья яркость снижается из-за прохождения на их фоне крупного объекта. Целью наблюдений стала звезда TOI-5375 (также известная как TIC 71268730) - активный красный карлик, расположенный на расстоянии 400 световых лет.

Коричневый карлик TOI-5375 b по размеру сравним с Юпитером, а масса оценивается в 77 масс Юпитера, что дает плотность 98 граммов на кубический сантиметр. Он делает оборот вокруг родительской звезды за каждые 1,72 дня, находясь на расстоянии всего 0,025 астрономической единицы. Его равновесная температура находится в промежутке от 931 до 1107 кельвинов.