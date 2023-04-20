Жители Земли увидели гибридное солнечное затмение

Гибридное солнечное затмение прошло утром 20 апреля. Об этом сообщает портал Starwalk, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Полная фаза редкого природного явления наблюдалось на востоке Восточного Тимора, в некоторых частях Западного Папуа и на полуострове Эксмут в Западной Австралии. Частную фазу затмения было видно в южной части Индийского океана, в некоторых частях Антарктиды, Индонезии, Филиппин, а также в большей части Океании, в Юго-Восточной Азии и в западной части Тихого океана. Максимальная фаза затмения наступила в 08:17 по бакинскому времени.

Следующее гибридное солнечное затмение жители Земли смогут увидеть 14 ноября 2031 года. А 14 октября 2023 года состоится кольцеобразное солнечное затмение, максимальную фазу которого можно будет наблюдать на территории США, Центральной Америки, Колумбии и Бразилии.