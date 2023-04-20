Люди скоро вернутся на Луну

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассчитывает осуществить высадку двух астронавтов на Луну в конце 2025 или в 2026 году в рамках миссии Artemis 3 ("Артемида-3"), сообщил глава американского космического ведомства Билл Нельсон, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Мы ожидаем, что Artemis 3 будет запущена через год после Artemis 2, это может произойти в конце 2025 года, может состояться в 2026 году", - сказал Нельсон в ходе слушаний подкомитета Палаты представителей США по вопросам ассигнования бюджетных средств на 2024 финансовый год.

"Тогда мы отправим экипаж на окололунную орбиту, они состыкуются с посадочным аппаратом SpaceX, и двое членов экипажа из четырёх сойдут на поверхность и проведут на ней шестидневную миссию", - добавил руководитель агентства.