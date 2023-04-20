Забравшийся в авто медведь устроил пир

В Канаде медведь забрался в автомобиль и выпил 69 банок газировки, сообщает UPI, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

Шэрон Росел рассказала, что проснулась в три часа ночи от громкого лая своей собаки. Женщина посмотрела на улицу и увидела, что медведь разбил окно в ее машине и достал из салона ящик с банками газировки, которые канадка купила для продажи.

"Он выпил огромное количество газировки", - вспоминает Шэрон.

Росел добавила, что медведю, судя по всему, больше всего понравилась апельсиновая газировка, но когда хищник попробовал диетическую колу, "сразу сдался". Теперь женщине придется заново закупать товар и ремонтировать машину.

"Конечно, белый кожаный салон очень хорошо сочетается с апельсиновой газировкой", - пошутила она.