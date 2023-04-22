Найдено древнее кладбище возле вокзала в Париже

Ученые обнаружили древний некрополь всего в нескольких метрах от железнодорожного вокзала в центре Парижа. Захоронение сделали около 2000 лет назад в Лютеции - предшественнице французской столицы, передает Day.Az со ссылкой на knife.media.

Каким-то образом некрополь не нашли во время многократных дорожных работ в прошлые годы, а также при строительстве станции Порт-Рояль на берегу реки в 1970-х годах.

Во время новых раскопок, начавшихся в марте, обнаружили 50 могил. У одного из скелетов во рту обнаружили монету, которая позволила датировать захоронение II веком нашей эры.

Считается, что останки принадлежат паризиям, галльскому народу, который жил в Лютеции, когда город на берегу реки Сены находился под контролем Римской империи.