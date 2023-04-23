Британка нашла секретную комнату в своем доме

Жительница Великобритании раскрыла тайну секретной комнаты в своей квартире благодаря сломавшемуся водопроводу. Историю обнаружения заброшенного помещения она рассказала Daily Record, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

28-летняя Джорджия Грейнджер из города Дадли, графство Уэст-Мидлендс, давно подозревала, что в ее ванной комнате может быть вход в еще одно помещение, так как обнаружила небольшое дополнительное пространство за шкафом. "Мы придумывали истории, что там кто-то живет или там спрятаны трупы, но не особенно зацикливались на этом", - вспоминает женщина.

Однако вскоре соседи снизу заявили, что у них с потолка капает вода как раз в том месте, где должна располагаться тайная комната. Тогда же Грейнджер обратила внимание на странное окно в ее доме. Оно должно было вести в ее квартиру, однако изнутри к нему доступа не было. Соседи настаивали на том, чтобы протечка была устранена, однако Грейнджер не могла добраться до места, где текла вода.

Джорджия отправляла письма о скрытом помещении и протечке в лондонскую компанию, владеющую домом, однако там не спешили разобраться в ситуации. "Они спрашивали, может ли водопроводчик войти туда, а мне приходилось отвечать: "Вы просто не понимаете, он не может войти". В конце концов я перестала беспокоить их", - рассказывает британка.

11 апреля владельцы прислали в квартиру Грейнджер стекольщика, чтобы заменить окно в скрытом помещении. В итоге рабочим пришлось пробить стену в гостиной, чтобы добраться до окна и течи.

Тайная комната оказалась размером два на полтора метра. Там стояла старая раковина, несколько досок были прислонены к окну, а стены оклеены обоями в стиле 1960-х годов. Хотя внутри не обнаружилось ничего пугающего, Грейнджер все еще задается вопросом, для чего использовалось странное помещение и почему его отделили от остальной квартиры.