Найдено судно с пленными, затонувшее в годы Второй мировой войны

В Южно-Китайском море были найдены обломки японского торгового судна Montevideo Maru с более чем 1000 военнопленными, которое затонуло еще в годы Второй мировой войны. Как передает Day.Az, о находке сообщил CNN.

Montevideo Maru затонуло 1 июля 1942 года. В этот момент на борту судна находились 1060 военнопленных из 16 стран, причем 850 из них были с той территории Новой Гвинеи, которая раньше принадлежала Австралии. Произошедшее стало худшей морской катастрофой в истории Австралии.

Отметим, что корабль не был отмечен как судно, перевозящее пленных, и американская подлодка выстрелила в него.

По словам заместителя премьер-министра Австралии Ричарда Марлза, отсутствие сведений о местонахождении Montevideo Maru долгое время мучило семьи погибших, поэтому поиски не прекращались на протяжении всего 81 года.

Шестого апреля к месту затопления отправилась экспедиция команды Silentworld. При помощи современных технологий им удалось отыскать обломки корабля в Южно-Китайском море у берегов Филиппин. Они находились на глубине четырех тысяч метров.

"850 австралийских военнослужащих, которые были на борту судна, никогда не забывали. Мы будем помнить о них", - написал Марлз в своем Twitter.

Вместе с этим политик поблагодарил всех, кто не прекращал искать место "последнего упокоения" Montevideo Maru.