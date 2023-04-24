Земля под ударом мощой магнитной бури

Сильная магнитная буря накрыла Землю в воскресенье, свидетельствуют данные Института прикладной геофизики (ИПГ), передает Day.Az со ссылкой на EADaily.

Степень возмущенности магнитного поля Земли за последние 24 часа достигла уровня G4, что по пятибалльной шкале означает очень сильную степень, в то время как G5 - экстремальный уровень, а G1 - слабый.

Уровень G4 может привести к нестабильности напряжения в сети, возможным повреждениям предохранителей и участков энергетических систем. Также возможны многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной радионавигации.

Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2023/04/24/uchenye-soobshchili-ob-opasnosti-nakryvshey-zemlyu-magnitnoy-buri