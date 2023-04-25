Жителей Земли ожидает особенное астрономическое события

Жители Земли вскоре станут свидетелями интересного астрономического явления - пика метеорного потока эта-Аквариды или Майские Аквариды, передает Day.Az со ссылкой на ixbt. Звездопад из созвездия Водолей активен с 15 апреля по 27 мая, а максимум приходится на ночь с 5 на 6 мая 2023 года.

Как отмечает пресс-служба Московского планетария, в эту ночь простые наблюдатели смогут увидеть до 50 метеоров в час. Майские Аквариды интересны также тем, что почти пиковое состояние будет наблюдаться довольно долго - с 3 по 10 мая можно будет увидеть 30 и более "падающих звёзд" в час.

Как пояснили в планетарии, звездопад эта-Аквариды образуется, когда Земля проходит сквозь шлейф частиц оставленных знаменитой кометой Галлея. Название майского потока образовалось от созвездия Водолей (Aquarius), в котором находится область вылета метеоров - радиант. Радиант виден к утру на юго-востоке невысоко над горизонтом. В 2023 году наблюдение осложнит полная Луна, поскольку пик полнолуния приходится на 5 мая.