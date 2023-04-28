Необитаемый остров в Шотландии выставлен на продажу за $190 тысяч

Остров Барлокко, расположенный у южного побережья Шотландии в 9,6 км от ближайшего города, продается за $190 тыс. Об этом пишет New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На зеленом острове площадью около 10 гектаров нет домов, зато есть галечный пляж и заливной пруд.

Чтобы попасть на остров, покупателю из США придется прилететь в Глазго, а затем за два часа доехать до ближайшего города Гейтхаус-оф-Флит. Оттуда до Барлокко можно добраться на лодке, во время отлива - на вездеходе или пешком по скалистой тропе.

Для британцев поездка на остров тоже не будет легкой. Ближайшая железнодорожная станция в Дамфрисе находится примерно в часе езды на автобусе от Гейтхаус-оф-Флит.

Аарон Эдгар, агент, занимающийся продажей острова, сказал, что он оптимистично настроен.

"По-прежнему существует очень романтическое чувство, связанное с владением собственным шотландским островом, где можно скрыться от суеты повседневной жизни и насладиться тишиной и спокойствием в окружении красивейших пейзажей", - сказал он.