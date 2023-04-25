На Марсе нашли нечто необычное
Ученые получили доказательства существования жидкого марсианского ядра с помощью анализа сейсмических волн.
Об этом сообщает Мэрилендский университет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"В 1906 году ученые впервые обнаружили ядро Земли, наблюдая за тем, как сейсмические волны от землетрясений изменяются, проходя через него, - заявил Ведран Лекич, один из авторов новой работы. - Более ста лет спустя мы применяем наши знания о сейсмических волнах к Марсу. С помощью InSight мы, наконец, узнали, что находится в центре Марса и что делает Марс таким похожим, но в то же время отличным от Земли". Аппарат InSight - это неподвижный зонд на поверхности планеты, главным инструментом которого является сверхчувствительный сейсмометр.
Анализ внутреннего строения Марса также был проведен с помощью двух отдаленных друг от друга сейсмических событий - марсотрясения и падения астероида. Часть возникших сейсмических волн прошла сквозь центр Марса, а часть - лишь через мантию. Благодаря измерению задержек между акустическими сигналами, а также анализу их спектра, ученым удалось измерить плотность и сжимаемость материала, через который прошли волны. Результаты показали, что Марс, скорее всего, имеет полностью жидкое ядро, в отличие от Земли, чье ядро состоит из из жидкого внешнего и твердого внутреннего ядра.
Также удалось сделать выводы о химическом составе недр планеты. Так, в нем содержится относительно много легких элементов, серы и кислорода. Всего на них приходится пятая часть массы ядра. Это резко отличается от состава ядра Земли, что указывает на то, что ядро Марса гораздо менее плотное и более сжимаемое, чем ядронашей планеты. Это различие было обусловлено разными условиями возникновения планет.
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