На Марсе нашли нечто необычное

Ученые получили доказательства существования жидкого марсианского ядра с помощью анализа сейсмических волн.

Об этом сообщает Мэрилендский университет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В 1906 году ученые впервые обнаружили ядро ​​Земли, наблюдая за тем, как сейсмические волны от землетрясений изменяются, проходя через него, - заявил Ведран Лекич, один из авторов новой работы. - Более ста лет спустя мы применяем наши знания о сейсмических волнах к Марсу. С помощью InSight мы, наконец, узнали, что находится в центре Марса и что делает Марс таким похожим, но в то же время отличным от Земли". Аппарат InSight - это неподвижный зонд на поверхности планеты, главным инструментом которого является сверхчувствительный сейсмометр.

Анализ внутреннего строения Марса также был проведен с помощью двух отдаленных друг от друга сейсмических событий - марсотрясения и падения астероида. Часть возникших сейсмических волн прошла сквозь центр Марса, а часть - лишь через мантию. Благодаря измерению задержек между акустическими сигналами, а также анализу их спектра, ученым удалось измерить плотность и сжимаемость материала, через который прошли волны. Результаты показали, что Марс, скорее всего, имеет полностью жидкое ядро, в отличие от Земли, чье ядро состоит из из жидкого внешнего и твердого внутреннего ядра.

Также удалось сделать выводы о химическом составе недр планеты. Так, в нем содержится относительно много легких элементов, серы и кислорода. Всего на них приходится пятая часть массы ядра. Это резко отличается от состава ядра Земли, что указывает на то, что ядро ​​Марса гораздо менее плотное и более сжимаемое, чем ядро​​нашей планеты. Это различие было обусловлено разными условиями возникновения планет.