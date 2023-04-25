https://news.day.az/unusual/1558383.html Китай готов направить зонд к обратной стороне Луны
Китай готов направить зонд к обратной стороне Луны
В Китае заявили о планах направить зонд к обратной стороне Луны в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного конструктора китайской программы изучения глубокого космоса У Яньхуа, передает Day.Az.
По словам У, одновременно с зондом "Чанъэ-6", который направится к Луне в мае 2024 года, будет запущен ретранслятор Magpie Bridge 2. Последующая лунная программа Китая будет включать себя запуск "Чанъэ-7" к Южному полюсу Луны в 2026 году, затем будет отправлен зонд "Чанъэ-8" в 2028 году.
Миссия "Чанъэ-7" должна стать основополагающей для создания научно-исследовательской базы на Луне, добавил китайский ученый.
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