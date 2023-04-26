Китайцы рассказали о планах по 3D-печати зданий на Луне

Китай может прибегнуть к 3D-печати зданий при строительстве лунной базы. Об этом сообщает China Daily, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если мы хотим оставаться на Луне в течение длительного времени, нам нужно создавать станции, используя собственные материалы Луны", - сообщил У Вэйжун из Китайского национального космического управления. В частности, отработка элементов технологии 3D-печати будет проводиться на лунном зонде "Чанъэ-8", запуск которого запланирован на период до 2030 года. Основной задачей аппарата будет оценка минерального состава лунного грунта в южном полярном регионе, что необходимо для использования местных ресурсов астронавтами.

3D-печать здания является удобной альтернативой традиционному строительству из бетонных плит или кирпичей, поскольку выполняется почти полностью в автоматическом режиме, послойно. Это, в свою очередь, сокращает время строительства.