Ученые изучили социальные повадки самцов шимпанзе

Агрессивное поведение способствует продвижению самцов шимпанзе по социальной лестнице на протяжении всей жизни. Статья об этом опубликована в PeerJ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

Шимпанзе известны своей жестокостью и агрессивным поведением. Они способны убить сородича в ходе конфликта, а доминантные особи регулярно подавляют более слабых. При этом зоологам неясно, почему агрессию проявляют не все особи.

Зоологи из Эдинбургского университета и Университета Дьюка решили пронаблюдать за 28 самцами шимпанзе, живущими в национальном парке Гомбе в Танзании. В ходе предыдущих исследований тот же коллектив авторов выяснил, что шимпанзе очень индивидуальны, и среди них встречаются как общительные животные, так и одиночки, как добродушные, так и склонные к дракам. Авторы провели оценку личности обезьян, основанную на многолетних полевых наблюдениях: за тем, как каждый шимпанзе ведет себя и взаимодействует с другими шимпанзе.

Выяснилось, что особи с агрессивным характером и не склонные к добросовестному поведению достигают большего успеха и пробиваются наверх социальной иерархии. Такие гипотезы существовали и ранее, и потому биологи недоумевали: если агрессивное поведение настолько выгодно, то почему в популяции остались неагрессивные особи? Долгое время это пытались объяснить тем, что разное поведение полезно на разных этапах жизни, грубо говоря, в молодости выгодно быть агрессивным, а в зрелом возрасте - спокойным.

Нынешнее исследование опровергает эту гипотезу - агрессивное поведение помогало самцам доминировать на протяжении всей жизни, а также добиваться репродуктивного успеха. Таким образом, наличие разных типов характера является эволюционной загадкой - для сравнения, морские слоны также отличаются агрессией и склонностью к доминированию в стремлении завладеть как можно большим числом самок, но среди них добродушных особей не встречается вовсе. Авторы предполагают, что неагрессивное поведение может быть выгодно в определенных социальных или природных условиях, либо же быть выгодным для самок, если эти черты нельзя разделить биологическим образом между двумя полами.

Ученые надеются, что дальнейшее наблюдение наблюдение позволит разгадать эту загадку.