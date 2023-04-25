Создан новый экологичный способ добычи аммиака

Ученые из Стэнфордского университета создали экологичный способ добычи аммиака, используя крошечные капли воды и азота из воздуха. Как передает Day.Az, результаты работы описаны в статье, опубликованной в журнале PNAS.

Аммиак (NH 3) - необходимое для производства химических удобрений вещество. На протяжении столетия для его синтеза в большом объеме применялся процесс Хабера-Боша. Однако этот метод требует больших энергетических ресурсов: для удовлетворения текущего ежегодного спроса на планете на 150 миллионов метрических тонн аммиака расходуется более двух процентов мировой энергии. При этом в атмосферу выбрасывается примерно один процент мирового объема углекислого газа.