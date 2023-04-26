Молодая девушка внезапно умерла в самолете после боли в груди

Адвокат из Бразилии 32-летняя Сара Раймундо летела из Рио-де-Жанейро в Калифорнию, почувствовала внезапную боль в груди и умерла.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на друга Раймундо, на борту оказался врач, который пытался реанимировать девушку, но она так и не пришла в чувство. После инцидента самолет экстренно посадили в Новом Орлеане. Там женщину доставили в одну из больниц города, где врачи констатировали смерть от сердечного приступа, передает Day.Az.

Известно, что женщина должна была посетить профессиональную конференцию в Силиконовой долине. На данный момент родственники Раймундо организовали сбор средств, чтобы отправить тело для похорон на родину.