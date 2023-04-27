В Перу обнаружили тысячелетнюю мумию

Археологи в Перу обнаружили останки человека, которому, предположительно, более 1 тыс. лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, мумия хорошо сохранилась: часть кожи и волос не повреждена. Исследователи полагают, что похороненному в гробнице было не более 20 лет. Предварительно, подросток жил в эпоху цивилизации Лима или Ичма. Раскопки проводились в комплексе Кахамаркилья недалеко от окраины Лимы, тело нашли на глубине 200 м.