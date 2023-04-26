Инопланетяне будут роботами-терминаторами

"Ученые предупреждают, что инопланетяне, скорее всего, будут роботами-терминаторами": Пришельцы, которые долетят до Земли, будут роботами с искусственными интеллектом, - нет смысла тратить биологические тела на затяжные межзвездные перелеты. Земные космонавты также должны быть роботами - чтобы выслеживать инопланетян в космосе.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Телеграм-канал Пул 3.

"Пришельцы, скорее всего, больше похожи на Терминаторов", - говорят ученые. Ни одно биологическое существо, скорее всего, не проживет достаточно долго, чтобы пересечь Вселенную и достичь Земли - слишком далеко. Наиболее вероятные кандидаты для завершения такого долгого и опасного путешествия в космосе - роботы. А значит, любые инопланетяне, попавшие на Землю, скорее всего, будут с искусственным интеллектом - как робот в "Терминаторе". Это откровение может произвести революцию в поиске инопланетян. Сейчас ученые сосредоточили поиски на планетах с условиями для биологической жизни, в частности - с водой. Но некоторые специалисты считают, что усилия нужно направить туда, где могут храниться элементы, полезные для роботов. Людям также надо сосредоточиться на создании астронавтов с искусственным интеллектом, способных выполнять долгие миссии по охоте на инопланетян в глубоком космосе. "Пересечение межзвездного пространства занимает очень много времени - так много, что нет смысла посылать короткоживущие, скоропортящиеся органические тела. Следует ожидать, что искусственный интеллект заселит больше планет во Вселенной, чем зеленые человечки из научной фантастики 1950-х годов", - заявил 59-летний бывший астробиолог НАСА Дирк Шульце-Макуч. 79-летний Сет Шостак, старший астроном Института SETI, который возглавляет поиск внеземного разума, считает, что нужно искать "другой Меркурий", а не "другие Земли": "Крайне вероятно, инопланетяне присутствуют в нашей галактике. Они, видимо, вышли за рамки биологического интеллекта и даже за пределы самой биологии".