В составе атмосферы экзопланеты найден редчайший элемент

Впервые в атмосфере экзопланеты был обнаружен редкий металл тербий. Исследователи из Лундского университета в Швеции также разработали новый метод анализа экзопланет, позволяющий изучать их более детально, передает Day.Az со ссылкой на портал Astronews.



KELT-9 b - самая горячая экзопланета галактики, вращающаяся вокруг своей далекой звезды примерно в 670 световых годах от Земли. Небесное тело, со средней температурой равной 4000 градусов по Цельсию, было открыто в 2016 году. Новое исследование принято к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics.



"Мы разработали новый метод, который позволяет получать более подробную информацию. Используя это, мы обнаружили семь элементов, включая редкое вещество тербий, которое никогда ранее не было обнаружено ни в одной атмосфере экзопланеты", - говорит Николас Борсато, аспирант кафедры астрофизики Лундского университета.



Тербий - редкоземельный металл, относящийся к так называемым лантаноидам. Это вещество было открыто в 1843 году шведским химиком Карлом Густавом Мосандером. Оно очень редко встречается в природе.



Большинство экзопланет обнаружены астрономами, проводящими измерения того, насколько ярко светят звезды. Когда экзопланета проходит перед своей звездой, яркость звезды уменьшается. Благодаря своему передовому методу измерений исследователям удалось отфильтровать доминирующие сигналы в атмосфере KELT-9b.



"Изучение большего количества более тяжелых элементов помогает нам, среди прочего, определить возраст экзопланет и то, как они образовались", - объясняет Николас Борсато. - "Обнаружение тяжелых элементов в атмосферах сверхгорячих экзопланет - это еще один шаг к изучению того, как работают атмосферы планет. Чем лучше мы узнаем эти планеты, тем больше у нас шансов найти Землю 2.0 в будущем".